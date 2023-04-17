В Кракове умер 62-летний украинец, который поджег себя возле Генконсульства

Несмотря на операции и усилия медиков, умер 62-летний гражданин Украины, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу в Кракове после самоподжога возле Генконсульства Украины.

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Умер 62-летний гражданин Украины, который в четверг, 13 апреля, поджег себя возле очереди в Генконсульство Украины в Кракове. Об этом 17 апреля информирует RMF24.

Представитель специализированной больницы имени Ридигера в Кракове Эдита Пжибыльская подтвердила смерть украинца. Состояние мужчины с начала его пребывания в медицинском учреждении было тяжелым, проведена операция. Она подчеркнула, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

"Сегодня днем скончался пациент", – отметила Пжибыльская.

Самподжог возле Генконсульства Украины в Кракове

Человек, стоявший в очереди в украинское консульство, расположенном на улице Белины-Пражмовского в Кракове, поджег себя. Это произошло 13 апреля около 7:50. Он внезапно начал себя вести безрассудно. Впоследствии выкрикнул несколько фраз на украинском языке, потом облил свое тело легковоспламеняющимся веществом и поджег. Полицейский патруль вместе с очевидцами потушили пожар.

Позиция прокуратуры Польши

Прокуратура в Кракове открыла производство по факту попытки самосожжения. Следователи начали устанавливать обстоятельства происшествия по 1 статье 160 Уголовного кодекса. В ней говорится о том, что "кто подвергает личность непосредственной опасности гибели жизни или тяжкому повреждению здоровья, карается тюрьмой сроком до трех лет".

Реакция МИД Украины

Представитель МИД Украины Олег Николенко проинформировал, что Генеральное консульство проводит соответствующую работу по взаимодействию с польскими правоохранителями. Консулы контролировали процесс оказания медицинской помощи гражданину и устанавливали связь с родными. Причину самоподжега дипломат не назвал.

Напомним, в Одессе 63-летний мужчина решил подожгли трейлер с гуманитарной помощью для переселенцев. В нем были медпрепараты, пищевые продукты, средства гигиены и два легковых автомобиля.