В Одессе 63-летний мужчина поджег трейлер с гуманитарной помощью для переселенцев (фото)

В результате пожара в общей сложности были уничтожены два автотрейлера с медпрепаратами, средствами гигиены, продуктами питания и два легковых автомобиля.

В Одессе полицейские задержали 63-летнего мужчину за поджог трейлера, в котором находилась гуманитарная помощь для переселенцев. Об этом рассказали в Национальной полиции.

Следствие установило, что подозреваемый облил горючей смесью расположенный в одном из дворов транспорт и поджег его. В трейлере были медицинские препараты, средства гигиены, продукты питания переселенцам.

Огонь зацепил и припаркованные рядом автомобили. В результате пожара в общей сложности были уничтожены два автотрейлера с продукцией и два легковых автомобиля.

Правоохранители задержали подозреваемого мужчину, а во время обысков в его доме были обнаруженные вещевые доказательства его действий. Полицейские установили, что накануне поджога фигурант несколько раз посещал волонтерский центр и хорошо знал о расположении их имущества. Теперь 63-летнего мужчину поместили в СИЗО и объявили подозрение по ч.2 ст.194 Криминального кодекса Украины — Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 15 августа СБУ разоблачила в Одессе медработника, который сдал российским военным позиции ВСУ. Полученную информацию ВС РФ хотели использовать для нанесения ракетных ударов и планирования работы ДРГ в области.

Ранее, 28 июля российские войска обстреляли Николаев. Тогда удар россиян пришелся на центр выдачи гуманитарной помощи и жилые кварталы города.