В Одесі 63-річний чоловік підпалив трейлер із гуманітарною допомогою для переселенців (фото)

Внаслідок пожежі загалом було знищено два автотрейлери з медпрепаратами, засобами гігієни, продуктами харчування та двома легковими автомобілями.

В Одесі поліцейські затримали 63-річного чоловіка через підпал трейлера, в якому знаходилася гуманітарна допомога для переселенців. Про це розповіли у Національній поліції.

Слідство встановило, що підозрюваний облив горючою сумішшю транспорт, що розташований в одному з дворів, і підпалив його. У трейлері були медичні препарати, засоби для гігієни, продукти харчування переселенцям.

Вогонь зачепив і припарковані поряд автомобілі. Внаслідок пожежі загалом було знищено два автотрейлери з продукцією і два легкові автомобілі.

Правоохоронці затримали підозрюваного чоловіка, а під час обшуків у його будинку було виявлено речові докази його дій. Поліцейські встановили, що напередодні підпалу фігурант кілька разів відвідував волонтерський центр і добре знав розташування їхнього майна. Наразі 63-річного чоловіка помістили до СІЗО та оголосили підозру за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України — умисне знищення чи пошкодження майна. Йому загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, 15 серпня СБУ викрила в Одесі медпрацівника, який здав російським військовим позиції ЗСУ. Отриману інформацію ЗС РФ хотіли використати для завдання ракетних ударів і планування роботи ДРГ в області.

Раніше, 28 липня, російські війська обстріляли Миколаїв. Тоді удар росіян припав на центр видачі гуманітарної допомоги та житлові квартали міста.