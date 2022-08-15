В Одесі 63-річний чоловік підпалив трейлер із гуманітарною допомогою для переселенців (фото)
Внаслідок пожежі загалом було знищено два автотрейлери з медпрепаратами, засобами гігієни, продуктами харчування та двома легковими автомобілями.
В Одесі поліцейські затримали 63-річного чоловіка через підпал трейлера, в якому знаходилася гуманітарна допомога для переселенців. Про це розповіли у Національній поліції.
Слідство встановило, що підозрюваний облив горючою сумішшю транспорт, що розташований в одному з дворів, і підпалив його. У трейлері були медичні препарати, засоби для гігієни, продукти харчування переселенцям.
Вогонь зачепив і припарковані поряд автомобілі. Внаслідок пожежі загалом було знищено два автотрейлери з продукцією і два легкові автомобілі.
Правоохоронці затримали підозрюваного чоловіка, а під час обшуків у його будинку було виявлено речові докази його дій. Поліцейські встановили, що напередодні підпалу фігурант кілька разів відвідував волонтерський центр і добре знав розташування їхнього майна. Наразі 63-річного чоловіка помістили до СІЗО та оголосили підозру за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України — умисне знищення чи пошкодження майна. Йому загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.
Нагадаємо, 15 серпня СБУ викрила в Одесі медпрацівника, який здав російським військовим позиції ЗСУ. Отриману інформацію ЗС РФ хотіли використати для завдання ракетних ударів і планування роботи ДРГ в області.
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