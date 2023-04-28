Выполнял работы по благоустройству: в Польше трагически погиб 18-летний украинец

Украинец, которого сбил поезд, получил тяжелые травмы внутренних органов и головы. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

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В Польше поезд сбил насмерть 18-летнего украинца. Парень косил траву возле железнодорожного пути. Об этом сообщает infoilawa.pl.

Смертельный инцидент произошел на железнодорожной трассе между городами Пикус и Станово (гмина Илава) в Варминско-Мазурском воеводстве. По предварительным данным, 18-летний парень выполнял работы по благоустройству у колеи, и его сбил пассажирский поезд сообщением "Варшава-Ольштын".

Украинец получил тяжелые травмы внутренних органов и головы. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

Прокуратура приступила к расследованию трагического случая на путях. Подозревают, что 18-летний парень, который косил траву у колеи, из-за работы косилки не услышал звук приближающегося поезда.

Напомним, что в Кракове утром 13 апреля гражданин Украины устроил акт самосожжения. Он пришел в здание Генерального консульства Украины и пытался свести счеты с жизнью. Мужчина облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег себя. Его потушили очевидцы происшествия. Через несколько дней мужчина от ожогов скончался в больнице.

Ранее в Польше осудили таксиста, который намеренно сбил гражданина Украины и проехался по нему лежачему. Сначала мужчина получил три года лишения свободы, но Апелляционный суд пересмотрел дело и увеличил ему срок наказания.