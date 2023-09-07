В Польше, спасая подругу, погиб мальчик из Украины: подробности

Девушка вышла на рельсы, и к ней приближался поезд, а украинец увидел и пытался предотвратить трагедию.

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В Польше недалеко от Познани погиб 13-летний подросток из Украины. Он пытался спасти свою польскую подругу. Об этом пишет издание Yavp.pl .

Так, 6 сентября на перроне станции Сважендз возле Познани 14-летняя жительница Слупецкого уезда по неизвестным причинам вышла на железнодорожные пути. Когда к месту, где она стояла, приблизился грузовой поезд, к ней подбежал ее приятель — 13-летний парень из Украины и пытался ее спасти.

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В Польше трагически погиб 14-летний подросток из Украины, еще один в тяжелом состоянии

Однако наезда избежать не удалось — поезд сбил обоих детей. 13-летний парень погиб на месте, 14-летнюю девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу.

ЧП произошло на глазах у нескольких свидетелей. Правоохранители их допрашивают. Также изъято видео с камер наблюдения на железной дороге.

К расследованию присоединилась местная прокуратура.

Напомним, что в Польше погиб гражданин Украины. Он трактором косил траву и упал в реку. Трактор прижал мужчину в воде, лишив его возможности спастись.

Ранее сообщалось, что в Польше поезд сбил насмерть 18-летнего украинца. Он находился на работе и косил траву неподалеку от железнодорожных путей.