Аварія автобуса з українцями у Венеції: нові деталі трагедії (відео)

Серед основних причин ДТП, яка сталася на мосту у Местре, місцева поліція називає напад, який стався у водія.

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Щонайменше 21 людина загинула, 15 — дістали поранення внаслідок аварії рейсового автобусу, який впав з естакади в районі Местре поблизу Венеції. Серед постраждалих є українці, п’ятеро з яких загинули, троє травмовані, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів. Наразі відомо про п'ятьох загиблих українців, ще троє травмовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях міст Местре, Тревізо та Падова. Загроз їхньому життю немає", — повідомив Ніколенко.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро повідомив, що серед жертв були іноземні туристи.

"Схоже, що це рейсовий автобус, але використовувався для перевезення туристів до кемпінгу. Здається, в ньому було багато іноземців, зокрема діти", — сказав мер Венеції Луїджі Бруньяро виданню RaiNews.

Одна з причин аварії — хвороба водія

За свідченнями спеціалістів, динаміка аварії поки що незрозуміла. Можливі напад хвороби, якого зазнав водій, або неправильний маневр на місці ремонту шляхопроводу. Наразі слідчі встановлюють траєкторію падіння та стан дорожнього покриття.

Серед гіпотез причин аварії основну увагу приділяють фізіологічному стану водія. Начальник муніципальної поліції Венеції Марко Агостіні повідомив, що за результатами перевірки на асфальті немає слідів гальмування.

"Те, що водієві стало зле, є однією з гіпотез", — сказав Агостіні.

Як пишуть ЗМІ, оскільки слідів гальмування на асфальті немає, поки що стан здоров’я водія є єдиним поясненням трагедії. Розслідування триває.

Що відомо про аварію

Автобус, який злетів з естакади о 20.00 за місцевим часом 3 вересня, орендували туристи з кемпінгу. На першому ж узвозі автобус пробив парапет, впав на залізничні колії, після чого загорівся. Як пише RaiNews, деякі з перших знайдених жертв, очевидно, згоріли живцем.

Окрім громадян України, поблизу ДТП знайшли документи громадян Німеччини та Франції. Водій, який загинув на місці, був італійцем.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила з приводу аварії глибокі співчуття від себе особисто та від очолюваного нею уряду.

Свої співчуття також висловила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Мої глибокі співчуття сім'ям загиблих і постраждалих у серйозній аварії в Местре. Я поруч із президентом Маттареллою, прем'єром Мелоні та мером Венеції Бруньяро в цей момент глибокого болю", — написала вона.

Фокус писав про цю жахливу трагедію поблизу Венеції. Ми повідомляли, що 6 вересня у Великій Британії в ДТП загинули українка та ще двоє маленьких дітей. Перед цим в Україні в іншій аварії на смерть розбився їхній батько. 15-річна донька залишилася сиротою.

Раніше, 28 серпня, Фокус повідомляв, що у румунському місті Неводарі, розташованому в регіоні Констанца, автобус із громадянами України потрапив у масштабну ДТП. У салоні їхали 45 українських громадян. Водій збився з пантелику через GPS, поїхав не в той бік і врізався в обмежувач висоти під час проїзду під мостом.