Авария автобуса с украинцами в Венеции: новые детали трагедии (видео)

Среди основных причин ДТП, которое произошло на мосту в Местре, местная полиция называет приступ, который произошел у водителя.

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По меньшей мере 21 человек погиб, 15 — получили ранения в результате аварии рейсового автобуса, который упал с эстакады в районе Местре вблизи Венеции. Среди пострадавших есть украинцы, пятеро из которых погибли, трое травмированы, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров. Известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больницах городов Местре, Тревизо и Падуя. Угрозы их жизни нет", — сообщил Николенко.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что среди жертв были иностранные туристы.

"Похоже, что это рейсовый автобус, но использовался для перевозки туристов в кемпинг. Кажется, в нем было много иностранцев, в том числе дети", — сказал мэр Венеции Луиджи Бруньяро изданию RaiNews.

Одна из причин аварии — болезнь водителя

По показаниям специалистов, динамика аварии пока непонятна. Возможны приступ болезни, который испытал водитель, или неправильный маневр на месте ремонта путепровода. Сейчас следователи устанавливают траекторию падения и состояние дорожного покрытия.

Среди гипотез относительно причин аварии основное внимание уделяют физиологическому состоянию водителя. Начальник муниципальной полиции Венеции Марко Агостини сообщил, что по результатам проверки на асфальте нет следов торможения.

"То, что водителю стало плохо, является одной из гипотез", — сказал Агостини.

Как пишут СМИ, поскольку следов торможения на асфальте нет, пока что состояние здоровья водителя является единственным объяснением трагедии. Расследование продолжается.

Что известно об аварии

Автобус, который слетел с эстакады в 20.00 по местному времени 3 сентября, арендовали туристы из кемпинга. На первом же спуске автобус пробил парапет, упал на железнодорожные пути, после чего загорелся. Как пишет RaiNews, некоторые из первых найденных жертв, очевидно, сгорели заживо.

Кроме граждан Украины, вблизи ДТП нашли документы граждан Германии и Франции. Водитель, который погиб на месте, был итальянцем.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила по поводу аварии глубокие соболезнования от себя лично и от возглавляемого ею правительства.

Свои соболезнования также выразила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мои глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в серьезной аварии в Местре. Я рядом с президентом Маттареллой, премьером Мелони и мэром Венеции Бруньяро в этот момент глубокой боли", — написала она.

Фокус писал об этой ужасной трагедии вблизи Венеции. Мы также сообщали, что 6 сентября в Великобритании в ДТП погибли украинка и еще двое маленьких детей. Перед этим в Украине в другой аварии насмерть разбился их отец. 15-летняя дочь осталась сиротой.

Ранее, 28 августа, Фокус сообщал, что в румынском городе Неводари, расположенном в регионе Констанца, автобус с гражданами Украины попал в масштабное ДТП. В салоне ехали 45 украинских граждан. Водитель сбился с толку из-за GPS, поехал не в ту сторону и врезался в ограничитель высоты во время проезда под мостом.