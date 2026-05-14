Конкурент Tesla и Toyota Yaris: BYD создала первый электромобильспециально для Европы

Китайская корпорация BYD, один из крупнейших в мире производителей электромобилей, гибридов и аккумуляторных батарей, решила завоевать европейский рынок и зашла с козырей, представив модель, созданную специально для Европы.

Речь идет об автомобиле BYD Dolphin G, супермини сегмента "B". Его запуск на британском рынке состоится уже в июле этого года на фестивале скорости в Гудвуде, сообщает Auto Express.

По словам исполнительного вице-президента BYD Стеллы Ли, в будущем малолитражные и среднеразмерные автомобили BYD будут разрабатываться в Европе для Европы.

Она отметила, что в Китае "нет интереса" к модели Dolphin G, а вот европейцам он будет инетресен.

"В будущем у нас будет все больше и больше продуктов, основанных на европейских вкусах и потребностях потребителей, и разработанных здесь, на месте", — подчеркнула Ли.

Чем примечателен BYD Dolphin G

Dolphin G занимает тот же сегмент малолитражных автомобилей, что и Atto 2, но в отличие от этого внедорожника, G будет пятидверным хэтчбеком.

Он построен на базе новейшей плагин-гибридной технологии BYD DM пятого поколения. Она сочетает 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с передним электродвигателем, предлагая последовательный и параллельный гибридные режимы.

Система обеспечивает расчетную мощность 262 л. с., запас хода на электротяге по циклу WLTP составляет около 90 км, а комбинированный запас хода превышает 1000 км. Расход топлива —всего 1,8 л/100 км.

Для успеха в Европе BYD пошла на значительные компромиссы в интерьере. Физические кнопки и регуляторы остались на центральной консоли, а проекционный дисплей расположен перед водителем. Обе эти функции европейские водители неизменно предпочитают полностью сенсорным интерфейсам.

Приблизительно 4,3 метра в длину и 1,8 метра в ширину Dolphin G заметно больше, чем Toyota Yaris (около 3,9 метра), то есть "больше", а не соответствует европейским габаритам.

Важно отметить, что, будучи подключаемым гибридом, а не чистым электромобилем, новая модель избегает компенсационных пошлин в размере до 38%, введенных ЕС на китайские электромобили, что сохраняет ценовое преимущество BYD. Цена пока не разглашается, но, по оценкам, стартовая цена в Европе составит более 25 000 евро.

В Европе Dolphin G пополнит растущий модельный ряд подключаемых гибридов BYD, в который уже входят Seal U DM-i, Seal 6 DM-i и Atto 2 DM-i, наряду с моделями под брендом Denza, такими как B5 с полным приводом и Z9 GT.

BYD — тихая китайская экспансия

В перспективе BYD планирует производить Dolphin G на своем новом заводе в Сегеде, Венгрия, что значительно снизит конечную цену и будет свидетельствовать о долгосрочной приверженности европейскому рынку.

Сейчас строительство завода подходит к концу, а параллельно корпорация создаетнаучно-исследовательский центр в Будапеште, который будет работать над европейскими автомобилями.

Первоначальная продукция завода в Венгрии будет включать Dolphin Surf и Atto 2, а Dolphin G ожидается позже. Такой подход отражает ранее используемую стратегию BYD с Atto 2 DM-i, который был запущен в Европе до своего введения на китайском внутреннем рынке.

