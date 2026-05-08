Раскупают как горячие пирожки: флагманский кроссовер BYD пользуется ажиотажным спросом

Спрос на новый BYD Great Tang превысил все ожидания. Самый большой кроссовер марки богато оснащен и имеет запас хода до 950 км.

Кроссовер BYD Great Tang поступил в продажу менее двух недель назад после дебюта на Пекинском автошоу и уже собрал более 100 000 покупателей. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кроссовер доступен в электрических и плагин-гибридных версиях мощностью до 784 л.с. Фото: BYD Auto

За первые 24 часа продаж электрифицированный кроссовер собрал 30 000 заказов, а за 48 часов — 60 000. На данный момент модель продается только в Китае, а цена BYD Great Tang составляет от 250 000 до 320 000 юаней ($36 700 — 47 000).

5,3-метровый электромобиль BYD Great Tang — самая большая модель бренда. Кроссовер доступен в исполнении на 6 или 7 мест.

На передней панели установлены три экрана Фото: BYD Auto

Комплектация BYD Great Tang включает 20-дюймовые диски, три экрана спереди и монитор для задних пассажиров, раздельный климат-контроль, холодильник, акустику с 27 динамиками, систему полуавтономного движения, электроприводы сидений первых двух рядов и дверей багажника, пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Электромобиль BYD Great Tang предлагают в 496-сильной заднеприводной и 784-сильной полноприводной модификациях. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с. С батареей на 130 кВт∙ч запас хода составляет 850-950 км, а быстрая зарядка занимает 10 минут.

Кроссовер богато оснащен Фото: BYD Auto

Кроме того, доступны плагин-гибриды BYD Great Tang мощностью 402 и 536 сил, способные проехать до 342 км в электрическом режиме.

Между прочим, недавно продали и самый дорогой электромобиль BYD за $3 миллиона — это 3000-сильный суперкар, который развивает 496 км/ч.

