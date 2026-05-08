Более 900 сил: Zeekr выводит на рынок самый мощный и быстрый минивэн в мире (фото)
Новый электромобиль Zeekr 009 2026 поступает в продажу. Премиальный минивэн теперь доступен в модификациях мощностью до 912 сил.
Новый Zeekr 009 начнут продавать в Китае с 19 мая по цене примерно от 440 000 до 900 000 юаней ($64 700 — 132 300). Об этом сообщает сайт Autohome.
Электромобиль Zeekr 009 прошел модернизацию и получил новые силовые установки. Топовая полноприводная версия теперь 912-сильная и разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с — это самый мощный и быстрый минивэн в мире.
Заднеприводному Zeekr 009 увеличили отдачу до 416 л. с. и он стартует до сотни за 6,9 с. Максимальная скорость всех Zeekr 009 2026 ограничена на 220 км/ч.Важно
Запас хода составляет 740 км с задним приводом и 720 км — с полным. Емкость батареи пока не раскрывают, однако известно, что она теперь 900-вольтная и поддерживает сверхбыструю (мощностью 1,2 МВт) зарядку на 80% за 10 минут.
5,2-метровый минивэн Zeekr 009 не изменился внешне, а вот внутри заменили руль и многофункциональный джойстик. Модель предлагается в версиях на 6 и 7 мест: все кресла имеют электропривод, подогрев и вентиляцию, а сиденья первых двух рядов получили еще и массаж. Кроме того, второй ряд можно развернуть.
