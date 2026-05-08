Понад 900 сил: Zeekr виводить на ринок найпотужніший і найшвидший мінівен у світі (фото)

Новий електромобіль Zeekr 009 2026 надходить у продаж. Преміальний мінівен тепер доступний у модифікаціях потужністю до 912 сил.

Новий Zeekr 009 почнуть продавати в Китаї з 19 травня за ціною приблизно від 440 000 до 900 000 юанів ($64 700 — 132 300). Про це повідомляє сайт Autohome.

Топова 912-сильна версія стартує до сотні за 3,9 с Фото: autohome.com.cn

Електромобіль Zeekr 009 пройшов модернізацію і отримав нові силові установки. Топова повнопривідна версія тепер 912-сильна і розганяється до 100 км/год за 3,9 с — це найпотужніший і найшвидший мінівен у світі.

У салоні замінили кермо Фото: autohome.com.cn

Задньопривідному Zeekr 009 збільшили віддачу до 416 к. с. і він стартує до сотні за 6,9 с. Максимальна швидкість усіх Zeekr 009 2026 обмежена на 220 км/год.

Важливо

1400 сил і 3 с до сотні: у продаж надходить новий сімейний кросовер Zeekr (фото)

Запас ходу становить 740 км із заднім приводом та 720 км — із повним. Ємність батареї поки не розкривають, проте відомо, що вона тепер 900-вольтна і підтримує надшвидку (потужністю 1,2 МВт) зарядку на 80% за 10 хвилин.

Відео дня

Усі крісла мають електропривід, підігрів і вентиляцію Фото: autohome.com.cn

5,2-метровий мінівен Zeekr 009 не змінився зовні, а от усередині замінили кермо та багатофункціональний джойстик. Модель пропонують у версіях на 6 і 7 місць: усі крісла мають електропривід, підігрів і вентиляцію, а сидіння перших двох рядів отримали ще й масаж. Крім того, другий ряд можна розвернути.

До речі, нещодавно презентували екстравагантний кросовер Zeekr із дверима як у Rolls-Royce.

Також Фокус розповідав, що у продаж надходить електричний наступник Mercedes V-Class і Vito.