Розкуповують як гарячі пиріжки: флагманський кросовер BYD має ажіотажний попит
Попит на новий BYD Great Tang перевищив усі очікування. Найбільший кросовер марки багато оснащений та має запас ходу до 950 км.
Кросовер BYD Great Tang надійшов у продаж менш ніж два тижні тому після дебюту на Пекінському автошоу і вже зібрав понад 100 000 покупців. Про це повідомляє сайт Carscoops.
За перші 24 години продажів електрифікований кросовер зібрав 30 000 замовлень, а за 48 годин — 60 000. Наразі модель продається лише в Китаї, а ціна BYD Great Tang становить від 250 000 до 320 000 юанів ($36 700 — 47 000).
Новий BYD Great Tang, подробиці флагманського кросовера
5,3-метровий електромобіль BYD Great Tang — найбільша модель бренду. Кросовер доступний у виконанні на 6 або 7 місць.
Комплектація BYD Great Tang включає 20-дюймові диски, три екрани спереду та монітор для задніх пасажирів, роздільний клімат-контроль, холодильник, акустику з 27 динаміками, систему напівавтономного руху, електроприводи сидінь перших двох рядів та дверей багажника, пневмопідвіску і керовані задні колеса.
Електромобіль BYD Great Tang пропонують у 496-сильній задньопривідній та 784-сильній повнопривідній модифікаціях. Потужніший варіант розганяється до 100 км/год за 3,9 с. Із батареєю на 130 кВт∙год запас ходу становить 850-950 км, а швидка зарядка займає 10 хвилин.
Крім того, доступні плагін-гібриди BYD Great Tang потужністю 402 та 536 сил, здатні проїхати до 342 км в електричному режимі.
Між іншим, нещодавно продали і найдорожчий електромобіль BYD за $3 мільйони — це 3000-сильний суперкар, який розвиває 496 км/год.
