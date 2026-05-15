Новий позашляховик BYD вміє їздити на трьох колесах та не потребує домкрата (відео)

Позашляховик Denza B8 від BYD отримав інноваційну активну підвіску, яка дозволяє їздити на трьох колесах та міняти колесо без домкрата.

Свої здібності новий BYD Denza B8 продемонстрував на спеціальному позашляховому полігоні китайського автовиробника. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Позашляховик Denza B8 зміг підняти одне з коліс і в такому стані пересувався зі швидкістю до 15 км/год. Також показали, як підвіска допомагає звільнитися автомобілю, який застряг у болоті.

Головна особливість активної гідропневматичної підвіски DiSus-P Ultra – індивідуальне керування кожним колесом. Триколісний режим, у першу чергу, призначений для заміни проколотої шини без використання домкрата.

Активна підвіска BYD Denza B8 індивідуально керує кожним колесом

Повністю підняти одне колесо в максимально високе положення можна за хвилину. Підйомна сила підвіски становить 9 тонн.

Варто відзначити, що заміна колеса без домкрата була можливою ще на Citroen DS 1955 року, який теж мав гідропневматичну підвіску, проте без індивідуального керування колесами.

Для заміни колеса не потрібен домкрат

Оновлений Denza B8 (також відомий, як BYD Leopard 8 на окремих ринках) уже надійшов у продаж в Китаї за ціною від 409 800 юанів ($60 200).

Китайський позашляховик оснащений плагін-гібридною установкою з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів, які сумарно розвивають 748 к. с. і 760 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,8 с, а сумарний запас ходу на бензині та електротязі становить 1380 км.

