Новый внедорожник BYD умеет ездить на трех колесах и не нуждается в домкрате (видео)

Внедорожник Denza B8 от BYD получил инновационную активную подвеску, которая позволяет ездить на трех колесах и менять колесо без домкрата.

Свои способности новый BYD Denza B8 продемонстрировал на специальном внедорожном полигоне китайского автопроизводителя. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Внедорожник Denza B8 смог поднять одно из колес и в таком состоянии передвигался со скоростью до 15 км/ч. Также показали, как подвеска помогает освободиться автомобилю, который застрял в болоте.

Главная особенность активной гидропневматической подвески DiSus-P Ultra — индивидуальное управление каждым колесом. Трехколесный режим, в первую очередь, предназначен для замены проколотой шины без использования домкрата.

Активная подвеска BYD Denza B8 индивидуально управляет каждым колесом Фото: Weibo

Полностью поднять одно колесо в максимально высокое положение можно за минуту. Подъемная сила подвески составляет 9 тонн.

Відео дня

Важно

Раскупают как горячие пирожки: флагманский кроссовер BYD пользуется ажиотажным спросом

Стоит отметить, что замена колеса без домкрата была возможна еще на Citroen DS 1955 года, который тоже имел гидропневматическую подвеску, однако без индивидуального управления колесами.

Для замены колеса не нужен домкрат Фото: Weibo

Обновленный Denza B8 (также известный, как BYD Leopard 8 на отдельных рынках) уже поступил в продажу в Китае по цене от 409 800 юаней ($60 200).

Китайский внедорожник оснащен плагин-гибридной установкой с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов, которые суммарно развивают 748 л.с. и 760 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с, а суммарный запас хода на бензине и электротяге составляет 1380 км.

Ранее Фокус рассказывал о первой модели BYD, созданной специально для Европы.

Также мы писали о первом суперкаре BYD за $3 миллиона, который развивает 496 км/ч.