Цена $17 500 и запас хода 630 км: в продажу поступает семейный электрокроссовер BYD (фото)

Новый BYD Atto 3 третьего поколения выходит на рынок. Недорогой электрокроссовер стал больше и мощнее, а его запас хода вырос.

Электромобиль BYD Atto 3 начали продавать в Китае по цене от 119 900 юаней ($17 500), а позже модель должна появиться и на европейском рынке, ведь ее предыдущее поколение там представлено. Подробности электрокара раскрыли на сайте CarNewsChina.

Электрокроссовер подрос до 4,66 м в длину Фото: CarNewsChina

Дизайн BYD Atto 3 изменился и стал более граненым. У кроссовера высокий капот и раскосые фары. Кроме того, он существенно подрос в размерах.

Габариты BYD Atto 3 2026:

длина — 4665 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1675 мм;

колесная база — 2770 мм.

В салоне установили два экрана и проекцию на лобовое стекло Фото: CarNewsChina

В салоне BYD Atto 3 установлены два экрана на передней панели, также есть проекция на лобовое стекло. Электрокроссовер стал просторнее и имеет теперь два багажника — 750-литровый основной и 180-литровый передний. Примечательно, что оба они имеют крышки с электроприводом.

Відео дня

В топовой версии передние сиденья имеют электропривод и вентиляцию Фото: CarNewsChina

Базовая комплектация также включает 18-дюймовые диски, аудиосистему с 16 динамиками, холодильник и подогрев кресел. Топовая версия электрокара добавляет систему полуавтономного движения, адаптивные амортизаторы, холодильник, обогрев руля, электропривод и вентиляцию сидений.

Важно

Новый внедорожник BYD умеет ездить на трех колесах и не нуждается в домкрате (видео)

Новый BYD Atto 3 выходит на рынок в двух заднеприводных модификациях:

272 л. с., максимальные 190 км/ч, батарея емкостью 57,5 кВт∙ч, запас хода 540 км;

326 л. с., максимальные 190 км/ч, батарея емкостью 68,5 кВт∙ч, запас хода 630 км.

Объем багажника BYD Atto 3 составляет 750 л Фото: CarNewsChina Спереди имеется 180-литровый отсек Фото: CarNewsChina

К тому же, электрокар поддерживает сверхбыструю зарядку батареи за 9 минут.

Ранее Фокус рассказывал о первом электромобиле BYD специально для Европы.

Также мы сообщали, что флагманский электрокроссовер BYD пользуется ажиотажным спросом.