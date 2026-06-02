В Китае начали производство поддельных кузовов для знаменитых ретро-авто (видео)

В Китае начали производить новые кузова для старинных авто. Они полностью комплектные и точно копируют дизайн культовых моделей прошлого.

В Китае уже копируют не только известные авто в целом, но и отдельные их компоненты — такие, как кузова. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новые кузова для винтажных моделей производит компания Jiangsu Juncheng Vehicle Industry Co из пригорода Шанхая. Они в точности воспроизводят дизайн знаменитых авто. Детали изготавливают из металла методом штамповки — так же, как и на автозаводах. Впрочем, стоит отметить, что лицензий на копирование от автопроизводителей нет, то есть речь идет о подделке.

Фирма начала с производства новых кузовов для купе Toyota Corolla AE86 и внедорожника Ford Bronco первого поколения. Позже в перечень моделей добавили спортивные Datsun 240Z 1969 года и Ford Mustang 1967 года, классические внедорожники Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser, минивэн Volkswagen T1.

В планах — начать производить кузова Porsche 911 поколения 964 конца 80-х и даже Mercedes 300 SL Gullwing 1954 года с дверью типа "крыло чайки".

В среднем новый кузов авто стоит 18 000 долларов. Его можно использовать для замены, если старое авто, например, заржавело или попало в ДТП. Также он подойдет для создания копии известного ретроавто на шасси другой модели.

