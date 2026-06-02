У Китаї почали виробництво підробних кузовів для знаменитих ретроавто (відео)

У Китаї почали виробляти нові кузови для старовинних авто. Вони повністю комплектні й точно копіюють дизайн культових моделей минулого.

У Китаї уже копіюють не тільки відомі авто в цілому, а й окремі їх компоненти — такі, як кузови. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Нові кузови для вінтажних моделей виробляє компанія Jiangsu Juncheng Vehicle Industry Co з передмістя Шанхая. Вони в точності відтворюють дизайн знаменитих авто. Деталі виготовляють із металу методом штампування — так само, як і на автозаводах. Утім, варто відзначити, що ліцензій на копіювання від автовиробників немає, тобто мова йде про підробку.

Фірма почала з виробництва нових кузовів для купе Toyota Corolla AE86 та позашляховика Ford Bronco першого покоління. Пізніше до переліку моделей додали спортивні Datsun 240Z 1969 року та Ford Mustang 1967, класичні позашляховики Land Rover Defender і Toyota Land Cruiser, мінівен Volkswagen T1.

Відео дня

Важливо

Несправжня легенда: підроблений Bentley 1930 року оцінили в $600 000 (фото)

У планах — почати виробляти кузови Porsche 911 покоління 964 кінця 80-х та навіть Mercedes 300 SL Gullwing 1954 року із дверима типу "крило чайки".

У середньому новий кузов авто коштує 18 000 доларів. Його можна використати для заміни, якщо старе авто, наприклад, заіржавіло чи потрапило у ДТП. Також він підійде для створення копії відомого ретроавто на шасі іншої моделі.

Раніше Фокус розповідав, що в РФ сплагіатили електричний пікап Tesla Cybertruck.

Також ми писали, що перший арабський позашляховик виявився клоном "Гелендвагена".