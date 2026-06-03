Новый кроссовер Audi Q7 2027 полностью рассекретили до премьеры (фото)

В интернет попали фото Audi Q7 третьего поколения. Кроссовер существенно изменится снаружи и внутри.

Новый Audi Q7 дебютирует во второй половине нынешнего года, однако его изображение уже опубликовали на сайте Cochespias1 в Instagram.

Дизайн кроссовера существенно изменился Фото: instagram.com/cochespias1

Кроссовер внешне очень напоминает младшего брата Audi Q5. Линии его кузова стали более плавными, а решетка радиатора — более широкой. Передняя оптика теперь двухуровневая, а фонари соединили диодной полосой.

На передней панели установлены три экрана Фото: instagram.com/cochespias1

В салоне установили четырехспицевый руль, а на передней панели разместили три дисплея, один из которых предназначен для пассажира. Передние кресла разделены высокой консолью. Как и прежде, кроссовер Audi Q7 будет предлагаться в версиях на 6 и 7 мест.

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Новый Audi Q7 2027 построят на современной платформе РРС, как и модели Q5 и A6. Кроссовер несколько подрастет в размерах, однако не сильно, ведь вскоре появится еще более крупный флагманский Audi Q9.

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В линейке будут бензиновые, дизельные и плагин-гибридные версии Фото: instagram.com/cochespias1

Ожидается, что модель сохранит бензиновые турбомоторы объемом 2,0, 3,0 и 4,0 л, а также трехлитровый турбодизель. Все они будут дополнены "мягкими" гибридными установками. Также в линейке будет плагин-гибрид. 8-ступенчатый автомат и полный привод Quattro будут обязательными для всех Audi Q7 2027.

Кстати, недавно в Audi воссоздали рекордный спорткар 1935 года, который оснащен двигателем V16 и развивает более 320 км/ч.

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