Новий кросовер Audi Q7 2027 повністю розсекретили до прем'єри (фото)

В інтернет потрапили фото Audi Q7 третього покоління. Кросовер суттєво зміниться зовні та всередині.

Новий Audi Q7 дебютує у другій половині нинішнього року, проте його зображення вже опублікували на сайті Cochespias1 в Instagram.

Дизайн кросовера суттєво змінився Фото: instagram.com/cochespias1

Кросовер зовні дуже нагадує молодшого брата Audi Q5. Лінії його кузова стали більш плавними, а решітка радіатора — ширшою. Передня оптика тепер дворівнева, а ліхтарі з'єднали діодною смугою.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: instagram.com/cochespias1

У салоні встановили чотириспицеве кермо, а на передній панелі розмістили три дисплеї, один із яких призначений для пасажира. Передні крісла розділені високою консоллю. Як і раніше, кросовер Audi Q7 пропонуватимуть у версіях на 6 та 7 місць.

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Новий Audi Q7 2027 збудують на сучасній платформі РРС, як і моделі Q5 та A6. Кросовер дещо підросте в розмірах, проте не сильно, адже невдовзі з'явиться ще більший флагманський Audi Q9.

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У лінійці будуть бензинові, дизельні та плагін-гібридні версії Фото: instagram.com/cochespias1

Очікується, що модель збереже бензинові турбомотори об'ємом 2,0, 3,0 та 4,0 л, а також трилітровий турбодизель. Усі вони будуть доповнені "м'якими" гібридними установками. Також у лінійці буде плагін-гібрид. 8-ступінчастий автомат та повний привід Quattro будуть обов'язковими для всіх Audi Q7 2027.

До речі, нещодавно в Audi відтворили рекордний спорткар 1935 року, який оснащений двигуном V16 і розвиває понад 320 км/год.

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