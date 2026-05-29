Ціна $40 000 і запас ходу 750 км: у продаж надійшов потужний електрокросовер Audi (фото)
Електромобіль Audi E7X виходить на ринок. Недорогий преміальний кросовер доступний у версіях потужністю до 680 сил із запасом ходу до 750 км.
Новий Audi E7X почали продавати в Китаї за ціною від 269 800 до 359 800 юанів ($39 800 — 53 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Саме в Китаї випускатимуть електрокросовер Audi E7X. Це друга (після універсала Audi E5) модель у новому електричному сімействі, яке розробляють спільно з концерном SAIC. Їх особливість — відсутність логотипу з чотирма кільцями.
П'ятиметровий кросовер є електричною альтернативою Audi Q8 і схожий із ним у профіль. А от передня та задня частини електрокара вирізняються футуристичним дизайном. Звертають на себе увагу 22-дюймові диски та опційні камери замість дзеркал.
Салон Audi E7X оздоблений шкірою і деревом. У салоні на всю передню панель встановили екран, окремий монітор є і в задніх пасажирів. Об'єм багажника становить 682 л.
Електромобіль Audi E7X запропонують у версіях на 4 і 5 місць, причому в топовому варіанті усі сидіння мають електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж. Крім того, комплектація включає матричні фари, панорамний дах зі змінним тонуванням, роздільний клімат-контроль, камери по колу, систему напівавтономного руху, холодильник, акустику Bose з 26 динаміку, пневмопідвіску і керовані задні колеса.Важливо
Кросовер Audi E7X випустили у задньопривідній 408-сильній та повнопривідній 680-сильній версіях. Розгін до 100 км/год займає, відповідно, 6,3 та 3,9 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 230 км/год.
Для моделі пропонують батареї ємністю 100 і 109 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 635 км із повним приводом та 705 км із заднім, у другому — відповідно, 660 і 751 км.
Між іншим, на ринок вийшов перший у світі електрокросовер із напівтвердотілою батареєю.
Також Фокус розповідав про найшвидший у світі електрокросовер від Xiaomi.