Цена $40 000 и запас хода 750 км: в продажу поступил мощный электрокроссовер Audi (фото)

Электромобиль Audi E7X выходит на рынок. Недорогой премиальный кроссовер доступен в версиях мощностью до 680 сил с запасом хода до 750 км.

Новый Audi E7X начали продавать в Китае по цене от 269 800 до 359 800 юаней ($39 800 — 53 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Именно в Китае будут выпускать электрокроссовер Audi E7X. Это вторая (после универсала Audi E5) модель в новом электрическом семействе, которое разрабатывают совместно с концерном SAIC. Их особенность — отсутствие логотипа с четырьмя кольцами.

Запас хода Audi E7X достигает 751 км Фото: Audi

Пятиметровый кроссовер является электрической альтернативой Audi Q8 и схож с ним в профиль. А вот передняя и задняя части электрокара отличаются футуристическим дизайном. Обращают на себя внимание 22-дюймовые диски и опциональные камеры вместо зеркал.

Відео дня

Салон Audi E7X отделан кожей и деревом. В салоне на всю переднюю панель установили экран, отдельный монитор есть и у задних пассажиров. Объем багажника составляет 682 л.

На всю переднюю панель растянули экран Фото: Audi

Электромобиль Audi E7X предложат в версиях на 4 и 5 мест, причем в топовом варианте все сиденья имеют электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Кроме того, комплектация включает матричные фары, панорамную крышу с изменяемой тонировкой, раздельный климат-контроль, камеры по кругу, систему полуавтономного движения, холодильник, акустику Bose с 26 динамиками, пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Важно

Элегантный и быстрый: в Украине появился новейший заряженный Audi за 3,8 миллиона (фото)

Кроссовер Audi E7X выпустили в заднеприводной 408-сильной и полноприводной 680-сильной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает, соответственно, 6,3 и 3,9 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч.

В четырехместном варианте задние кресла имеют электропривод и массаж Фото: Audi

Для модели предлагаются батареи емкостью 100 и 109 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 635 км с полным приводом и 705 км с задним, во втором — соответственно, 660 и 751 км.

Между прочим, на рынок вышел первый в мире электрокроссовер с полутвердой батареей.

Также Фокус рассказывал о самом быстром в мире электрокроссовере от Xiaomi.