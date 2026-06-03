За ціною Prado: кросовер Volga виявився "китайцем" за втричі вищою вартістю (фото)

Нова Volga K50 — точна копія китайського кросовера Geely. Дві моделі ідентичні, проте російське авто втричі дорожче.

Кросовер Volga K50 показали на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Сюрпризу не сталося: як і очікувалося, це копія Geely Monjaro. Про це повідомляє сайт "Автопилот".

Volga K50 коштує від $58 800

Нова "Волга" відрізняється від китайського побратима лише решіткою радіатора логотипами, проте втричі дорожча. Ціна Volga K50 стартує з 4,2 млн рублів ($58 800) тоді, як базовий кросовер Geely Monjaro в Китаї коштує в Китаї в еквіваленті 19 000 доларів. Отже, кросовер дорожчий за Skoda Kodiaq і коштує на рівні Toyota Land Cruiser Prado.

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Нова Volga K50 — російський клон Geely Monjaro

4,77-метровий кросовер Volga K50 оснащений 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 238 к. с., а також 8-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом. Розгін до 100 км/год займає 8,2 с. Об'єм багажника становить 562-1532 л.

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У салоні немає жодних відмінностей від Geely Monjaro

Базова комплектація Volga K50 включає панорамний дах, тризонний клімат-контроль, підігрів керма та сидінь, вентиляцію та масаж крісла водія, електропривід дверей багажника, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Топова версія (вона буде ще дорожчою) додає проєкцію на лобове скло, електропривід сидінь, шкіряний салон, 20-дюймові диски та адаптивні амортизатори. Продажі Volga K50 стартують до кінця червня.

Між іншим, нещодавно на ринок вийшов потужний електрокар від Geely і Volvo за $25 000 із запасом ходу понад 800 км.

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