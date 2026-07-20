Поддельный суперкар Mercedes продали по цене нового Ferrari (фото)

В США с молотка ушла копия Mercedes 300 SL 1954 года. Хотя суперкар не является подлинником, за него заплатили 366 000 долларов.

Цена Mercedes 300 SL Gullwing — на уровне суперкара Ferrari 296 GTB, хотя оригинал в разы дороже. Подробности об автомобиле были опубликованы на сайте аукциона Bring a Trailer.

Mercedes 300 SL воссоздали до мельчайших деталей Фото: Bring a Trailer

Высокая стоимость реплики Mercedes 300 SL обусловлена двумя факторами. Во-первых, это настоящая "капсула времени", ведь с 1989 года автомобиль проехал всего 214 км. Автомобиль находится в отличном состоянии.

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Во-вторых, копия Mercedes 300 SL Gullwing выполнена очень детализировано. Стеклопластиковый кузов и красный кожаный салон до мельчайших деталей воспроизводят оригинальную модель. Вместе с тем, автомобиль получил кондиционер, навигацию и аудиосистему Blaupunkt, которых не было в 50-х.

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С 1989 года автомобиль проехал всего 214 км Фото: Bring a Trailer

Под капотом установлен 2,7-литровый рядный шестицилиндровый двигатель M110 с системой впрыска топлива, развивающий 185 к. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая КПП. Авто имеет независимую подвеску и дисковые тормоза на всех колесах.

Салон отделан красной кожей Фото: Bring a Trailer

Напомним, что оригинальный суперкар Mercedes 300 SL 1954 года был оснащён трёхлитровой 215-сильной шестеркой, которая впервые в мире получила систему прямого впрыска топлива. Он развивал скорость 245 км/ч и был самым быстрым авто своего времени. Сейчас цена на Mercedes 300 SL стартует с $1,5 миллиона.

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