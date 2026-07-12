В Киеве заметили яркий 600-сильный Mercedes за 5 миллионов (фото)

Спортивный седан Mercedes-AMG E53 был замечен в Киеве. Этот мощный 600-сильный автомобиль способен разгоняться до сотни за 3,8 с.

Цена Mercedes-AMG E53 в Украине начинается с почти 5 миллионов гривен. Фотографии седана были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Автомобиль получил карбоновый обвес и спойлер Фото: Topcars UA

На данный момент именно эта модель является флагманом линейки Mercedes E-Class, хотя позже ожидается появление еще более мощной версии E63. Седан представляет собой полноприводный плагин-гибрид с 3,0-литровым турбодвигателем и электродвигателем.

Общая мощность силовой установки составляет 585 к. с. и 750 Н∙м, а с опциональным пакетом AMG Dynamic Plus в спортивном режиме на короткое время доступно 612 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. При этом благодаря батарее емкостью 21,2 кВт∙ч можно проехать 101 км на электротяге, а средний расход топлива составляет 9,2 л/100 км.

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В салоне установлены спортивные сиденья Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-AMG E53 оснащен 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, адаптивными амортизаторами и управляемыми задними колесами. За дополнительную плату предлагаются электронный дифференциал и карбон-керамические тормоза.

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Отличить седан от стандартного Mercedes E-Class можно по фирменной решетке радиатора AMG, более агрессивным бамперам, расширенным крыльям и четырем выхлопным трубам. Конкретно эта машина в версии Edition 1 оснащена 21-дюймовыми дисками, а также обвесом и спойлером из карбона.

Mercedes-AMG E53 способен разгоняться до сотни за 3,8 с Фото: Topcars UA

В салоне Mercedes-AMG E53 установлены спортивные сиденья и руль. В отделке салона версии Edition 1 использованы кожа Nappa и карбон. Цифровая приборная панель имеет иную графику.

Кстати, недавно в Украину прибыл лимитированный суперкар Mercedes стоимостью 1,5 миллиона долларов без лобового стекла.

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