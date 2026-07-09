Один из 349: в Киеве заметили редкий бронированный Mercedes 80-х (фото)

В Киеве сфотографировали необычный Mercedes S-Class W126 1986 года выпуска. Роскошный представительский седан бронированный.

Всего с 1986 по 1992 год было выпущено лишь 349 заводских бронированных Mercedes W126, поэтому это настоящий раритет. Его фотографии были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Обычно эти автомобили закупались для органов власти и дипломатических учреждений. Седан Mercedes S-Class был оснащён стальной броней и толстым пуленепробиваемым стеклом. Кроме того, он комплектовался шинами, позволяющими продолжать движение при проколе.

Седан оснащен 279-сильным двигателем V8 Фото: Topcars UA

Примечательно, что внешне бронированный Mercedes W126 не сильно отличается от стандартной модели. К тому же он сохранил роскошный салон, отделанный кожей или велюром и деревом. Климат-контроль, аудиосистема, электропривод и подогрев сидений, шторки на окнах — все эти опции были доступны и для бронированной модели.

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Именно этот Mercedes 560 SEL оснащён 5,5-литровым двигателем V8 мощностью 279 сил и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стандартный седан способен разгоняться до 100 км/ч за 7,2 с и развивать скорость 240 км/ч, однако бронированная модификация тяжелее и медленнее.

Кстати, недавно в Украину привезли лимитированный суперкар Mercedes за 1,5 миллиона долларов без лобового стекла.

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