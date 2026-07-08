Гигант из 70-х: во Львове заметили винтажное американское авто (фото)
Огромный Chrysler New Yorker 1977 года засветился на улицах Львова. Полноразмерный седан оснащен 5,9-литровым двигателем V8.
Седан Chrysler New Yorker девятого поколения сфотографировали в центре Львова. Его фотографии появились на странице _carly.car_ в Instagram.
Американские автомобили 70-х годов — редкость на украинских дорогах. Chrysler New Yorker в хорошем состоянии, и видно, что о нём заботятся.
Chrysler New Yorker — большая полноразмерная модель, выпускавшаяся с 1938 по 1996 год. Модель девятого поколения производилась в 1974–1978 годах.
Седан Chrysler New Yorker 1977 года имеет длину 5,9 м и отличается вытянутым силуэтом. У него широкая решетка радиатора и массивные хромированные бамперы, а фары могут прятаться.
Chrysler New Yorker позиционировали как премиальную модель, поэтому для него предлагали центральный замок, кондиционер, круиз-контроль и электропривод сидений.
Под капотом установлен 5,9-литровый V8, который в 1977 году был "задушен" из-за экологических норм, поэтому развивает всего 195 к. с. и 407 Н∙м. С 3-ступенчатой автоматической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает примерно 12 с, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.
Кстати, недавно в Киеве заметили спортивный Mercedes 80-х годов.
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