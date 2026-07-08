Гігант із 70-х: у Львові помітили вінтажне американське авто (фото)
Величезний Chrysler New Yorker 1977 року засвітився на вулицях Львова. Повнорозмірний седан оснащений 5,9-літровим V8.
Седан Chrysler New Yorker дев'ятого покоління сфотографували у центрі Львова. Його світлини з'явилися на сторінці _carly.car_ в Instagram.
Американські авто 70-х — рідкість на українських дорогах. Chrysler New Yorker у гарному стані й видно, що про нього дбають.
Chrysler New Yorker — велика повнорозмірна модель, яку випускали з 1938 по 1996 рік. Модель дев'ятої генерації вироблялася в 1974-1978 роках.
Седан Chrysler New Yorker 1977 року сягає 5,9 м завдовжки та вирізняється витягнутим силуетом. У нього широка решітка радіатора та масивні хромовані бампери, а фари можуть ховатися.Важливо
Chrysler New Yorker позиціонували як преміальну модель, тому для нього пропонували центральний замок, кондиціонер, круїз-контроль та електропривід сидінь.
Під капотом встановлено 5,9-літровий V8, який у 1977 році був "задушений" через екостандарти, тому розвиває усього 195 к. с. та 407 Н∙м. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає приблизно 12 с, а максимальна швидкість становить 180 км/год.
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