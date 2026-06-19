Гість із 80-х: у Києві помітили знаменитий кабріолет Mercedes (фото)

У Києві сфотографували Mercedes-Benz SL 1984 року. Класичний кабріолет оснащений невеликим V8.

Кабріолет Mercedes SL R107 — рідкість на українських дорогах, хоча свого часу був доволі масовою моделлю. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Кабріолет має опційний знімний дах Фото: Topcars UA

Усього з 1971 по 1989 рік виготовлено 237 тис. кабріолетів Mercedes SL R107 усіх модифікацій. Для недешевого авто такого класу це був успіх і модель стала культовою.

Дизайн авто розробив Фрідріх Гайгер, який свого часу створив і знаменитий Mercedes 300 SL Gullwing, проте вона значно стриманіша за знаменитого попередника. У неї довгий капот та плавні форми кузова.

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Конкретно цей Mercedes 380 SL на грузинських номерах — в американській специфікації (про це свідчать круглі фари та масивні бампери) і має опційний знімний дах. Салон Mercedes SL оздоблений білою шкірою.

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Салон Mercedes SL оздоблений білою шкірою Фото: Topcars UA

Під капотом у версії Mercedes 380 SL встановлено компактний 3,8-літровий V8 із впорскуванням пального, який розвиває 204 к. с. і 315 Н∙м. Із 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 9,8 с, а максимальна швидкість становить 205 км/год.

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