Гость из 80-х: в Киеве заметили знаменитый кабриолет Mercedes (фото)

В Киеве сфотографировали Mercedes-Benz SL 1984 года выпуска. Классический кабриолет оснащен небольшим V8.

Кабриолет Mercedes SL R107 — редкость на украинских дорогах, хотя в свое время это была довольно массовая модель. Его фотографии были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Кабриолет оснащен опциональной съемной крышей Фото: Topcars UA

Всего с 1971 по 1989 год было выпущено 237 тыс. кабриолетов Mercedes SL R107 всех модификаций. Для недешёвого автомобиля такого класса это был успех, и модель стала культовой.

Дизайн автомобиля разработал Фридрих Гайгер, который в свое время создал и знаменитый Mercedes 300 SL Gullwing, однако эта модель выглядит гораздо сдержаннее своего знаменитого предшественника. У неё длинный капот и плавные формы кузова.

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Именно этот Mercedes 380 SL с грузинскими номерами — в американской комплектации (об этом свидетельствуют круглые фары и массивные бамперы) и оснащён опциональной съёмной крышей. Салон Mercedes SL отделан белой кожей.

Салон Mercedes SL отделан белой кожей Фото: Topcars UA

Под капотом версии Mercedes 380 SL установлен компактный 3,8-литровый двигатель V8 с впрыском топлива, развивающий 204 к. с. и 315 Н∙м. С 4-ступенчатой автоматической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 9,8 с, а максимальная скорость составляет 205 км/ч.

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