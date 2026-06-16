Полный привод и большой багажник: в Киеве заметили необычный суперкар Ferrari (фото)

В Киеве сфотографировали купе Ferrari FF. Этот редкий суперкар отличается нетипичным дизайном и конструкцией.

Ferrari FF — довольно редкая модель не только в Украине, ведь всего с 2011 по 2016 год было выпущено лишь 2291 автомобиль. Фотографии суперкара были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Ferrari FF — первая полноприводная модель марки Фото: Topcars UA

Купе Ferrari FF пришло на смену модели Ferrari 612 Scaglietti. Цена Ferrari FF составляла примерно 300 000 евро.

Важно

В Киеве полиция остановила за превышение скорости сверхмощный Ferrari за $400 000 (фото)

Автомобиль с длинным капотом и небольшим углом наклона задних стоек крыши напоминает универсалы. Благодаря этому четырёхместная Ferrari FF стала более просторной внутри и имеет большой багажник объёмом 450–800 л.

Автомобиль мощностью 660 л. с. способен развивать скорость 335 км/ч Фото: Topcars UA

Под капотом Ferrari FF установлен 6,3-литровый атмосферный V12, развивающий 660 л. с. и 683 Н∙м. С 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а максимальная скорость составляет 335 км/ч.

Відео дня

У суперкара просторный салон Фото: Ferrari

Кроме того, суперкар Ferrari FF — первая серийная модель итальянской марки с полным приводом. Примечательно, что в нём установлена нестандартная трансмиссия с дополнительной коробкой передач на передней оси.

Кстати, недавно в столице появился первый кроссовер Ferrari Purosangue.

Также "Фокус" писал о редком 700-сильном суперкаре Aston Martin в Киеве.