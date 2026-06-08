В Киеве засветился редкий "суперлегкий" Aston Martin мощностью более 700 сил (фото)
В центре Киева сфотографировали суперкар Aston Martin DBS Superleggera. Авто с 725-сильным V12 способно развить 340 км/ч.
В Украине зарегистрировано всего несколько купе Aston Martin DBS Superleggera, а всего с 2018 по 2024 год изготовили примерно 3300 таких авто. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.
Суперкар Aston Martin DBS Superleggera ("Суперлегкий") — заряженная версия модели DB11. Новым он стоил от 275 000 евро. Сейчас на смену модели пришел Aston Martin Vanquish. Конкретно это купе Aston Martin DBS Superleggera оранжевого цвета ранее уже несколько раз видели в Киеве и Виннице.
Купе облегчили на 70 кг за счет карбона, улучшили его аэродинамику и увеличили отдачу 5,2-литрового V12 твин-турбо до 725 л.с. и 900 Н∙м.
Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч. Кроме того, перенастроили подвеску авто и установили карбоново-керамические тормоза.
Отличить Aston Martin DBS Superleggera от DB11 можно по измененной передней части с более широкой решеткой радиатора и более агрессивным задним бампером. В салоне установили спортивные сиденья и руль, а в отделке использовали кожу и карбон.
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