У Києві засвітився рідкісний "суперлегкий" Aston Martin потужністю понад 700 сил (фото)

У центрі Києва сфотографували суперкар Aston Martin DBS Superleggera. Авто з 725-сильним V12 здатне розвинути 340 км/год.

В Україні зареєстровано лише кілька купе Aston Martin DBS Superleggera, а всього з 2018 по 2024 рік виготовили приблизно 3300 таких авто. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Цей Aston Martin DBS Superleggera раніше бачили в Києві Фото: Topcars UA

Суперкар Aston Martin DBS Superleggera ("Суперлегкий") – заряджена версія моделі DB11. Новим він коштував від 275 000 євро. Зараз на зміну моделі прийшов Aston Martin Vanquish. Конкретно це купе Aston Martin DBS Superleggera помаранчевого кольору раніше вже кілька разів бачили у Києві та Вінниці.

Суперкар оснащений 725-сильний V12 твін-турбо Фото: Topcars UA

Купе полегшили на 70 кг за рахунок карбону, покращили його аеродинаміку та збільшили віддачу 5,2-літрового V12 твін-турбо до 725 к. с. і 900 Н∙м.

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Розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год. Крім того, переналаштували підвіску авто та встановили карбоново-керамічні гальма.

Салон оздобили шкірою і карбоном Фото: Aston Martin

Відрізнити Aston Martin DBS Superleggera від DB11 можна за зміненою передньою частиною з ширшою решіткою радіатора та агресивнішим заднім бампером. У салоні встановили спортивні сидіння та кермо, а в оздобленні використали шкіру та карбон.

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