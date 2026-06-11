В Киеве полиция остановила за превышение скорости сверхмощный Ferrari за $400 000 (фото)

Нарушителя ПДД на Ferrari 812 Superfast обнаружили в Киеве. 800-сильный суперкар превысил разрешенную скорость.

Правоохранители остановили суперкар Ferrari на столичном Надднепрянском шоссе. Его фото опубликовали на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.

Ferrari 812 Superfast Фото: Патрульна поліція Києва

Прибор TruCam зафиксировал, что купе Ferrari 812 Superfast развило 108 км/ч. Как известно, ограничение скорости в Киеве составляет 50 км/ч (в этом году лимит в 80 км/ч на летний период не ввели).

Суперкар Ferrari ехал со скоростью 108 км/ч Фото: Патрульна поліція Києва Также обнаружили Audi S5, который разогнался до 112 км/ч Фото: Патрульна поліція Києва

Кроме того, патрульные обнаружили Audi S5, которое ехало со скоростью 112 км/ч. На обоих нарушителей вынесли постановления по ч. 4 ст. 122 КУоАП (превышение скорости более чем на 50 км/ч). Штраф за такое нарушение составляет 1700 гривен.

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Цена Ferrari 812 Superfast на подержанном рынке (модель не выпускается с 2024 года) сейчас может достигать 300-400 тысяч долларов.

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Ferrari 812 Superfast оснащен 800-сильным V12 Фото: luxurycars.ukraine

Суперкар Ferrari оснащен высокооборотным 6,5-литровым V12 мощностью 800 л. с. при 8500 об/мин. С 7-ступенчатой роботизированной КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч, то есть это одно из самых быстрых авто в Украине.

Между прочим, недавно в Киеве появился еще более быстрый суперкар Ferrari на 1000 сил.

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