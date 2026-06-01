Камеры автофиксации пополнили госбюджет Украины более чем на 4 миллиарда гривен
Шесть лет назад в Украине возобновили работу камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. За это время их установили более трех сотен.
С 2020 года на основе данных камер автофиксации вынесено 19,1 миллиона постановлений о нарушении ПДД. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
Общая сумма оплаченных штрафов, которая поступила в государственный бюджет — 4,1 миллиарда гривен.
Сейчас в 18 областях и 32 городах Украины (за исключением регионов, где идут боевые действия) работают 376 камер автофиксации. За 2025 год их подключили 40, а в нынешнем году — уже 37. Кроме того, с прошлого года в приложении "Дія" можно просмотреть фото и видео нарушений.
Подавляющее большинство камер фиксирует только превышение скорости, однако отдельные комплексы в Киеве и Львове могут фиксировать нарушение правил движения по полосе для общественного транспорта.
Именно превышение скорости является одной из основных причин смертельных ДТП в Украине. В 2025 году зафиксировано 10 599 таких аварий, в которых погибло 1718 человек, а 12 980 получили травмы различной степени.
