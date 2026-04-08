В Украине появились новые номера авто оливкового цвета: кому их выдают (фото)

В Украине ввели автомобильные номера нового стандарта. Они отличаются нетипичным оливковым цветом.

Оливковыми стали новые дипломатические номера авто. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что их уже начали выдавать иностранным диппредставительствам.

Фото: Андрей Сибига / Facebook

По его словам, оливковый — цвет дипломатии и символ взаимопонимания. К тому же, сейчас это цвет формы защитников Украины и воплощение стойкости, а после победы он станет цветом мира.

Важно

Андрей Сибига пояснил, что решение ввести оливковые номера авто имеет не только имиджевое, но и безопасностное значение. Фиксируются случаи неправомерного использования дипломатических номерных знаков. Систему дипномеров приводят в соответствие с нормами Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях.

Відео дня

Фото: Андрей Сибига / Facebook

Изменили не только цвет, но и коды номеров. Как известно, ранее дипломатические номера с индексом 001 принадлежали представительствам страны-агрессора — РФ. Теперь это изменилось — обозначение 001 получил "ключевой партнер". Андрей Сибига не назвал эту страну, однако уточнил, такой шаг является честным отражение реальности и показателем реальных изменений в международной поддержке Украины.

