В Україні з'явилися нові номери авто оливкового кольору: кому їх видають (фото)

В Україні запровадили автомобільні номери нового стандарту. Вони вирізняються нетиповим оливковим кольором.

Оливковими стали нові дипломатичні номери авто. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що їх уже почали видавати іноземним диппредставництвам.

Оливковими стали дитпломатичні номери

За його словами, оливковий — колір дипломатії та символ взаєморозуміння. До того ж, зараз це колір форми захисників України і втілення стійкості, а після перемоги він стане кольором миру.

Бензин, дизель чи електро: які авто дешевші в експлуатації в Україні у 2026 році

Андрій Сибіга пояснив, що рішення запровадити оливкові номери авто має не лише іміджеве, а й безпекове значення. Фіксуються випадки неправомірного використання дипломатичних номерних знаків. Систему дипномерів приводять у відповідність із нормами Віденських конвенцій про дипломатичні та консульські зносини.

Змінилися і коди диппредставництв

Змінили не лише колір, а й коди номерів. Як відомо, раніше дипломатичні номери із індексом 001 належали представництвам країни-агресора — РФ. Тепер це змінилося — позначення 001 отримав "ключовий партнер". Андрій Сибіга не назвав цю країну, проте уточнив, такий крок є чесним відображення реальності та показником реальних змін у міжнародній підтримці України.

Також Фокус писав про світлофор нового типу з двома червоними сигналами в Києві