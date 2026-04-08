В Україні запрацювала купівля авто онлайн через "Дію": що варто знати автолюбителям

Купівля авто онлайн стала можливою через застосунок "Дія" | Фото: diia.gov.ua

В Україні тепер можна купити автомобіль онлайн. Для цього необхідно лише мати смартфон та встановлений застосунок "Дія".

Купівля авто онлайн працює через спеціальну платформу UDRIVE — увесь процес повністю діджиталізували. Про це повідомляється у Telegram-каналі застосунку "Дія".

Дистанційна купівля авто через смартфон є можливою завдяки сервісу "Дія.Підпис". Оскільки він має таку ж юридичну силу, як і підпис від руки, то це дозволяє оформити придбання автомобіля, не виходячи з дому. Варто відзначити, що поки такі онлайн послуги доступні при покупці саме нових авто.

Уся процедура від вибору автомобіля до оплати тепер перенесена в онлайн, що дозволяє не здійснювати жодних зайвих поїздок і, відповідно, зекономити час. До того ж, онлайн послуги дозволяють легко контролювати увесь процес купівлі.

За стандартами ЄС: в Україні встановили нові вимоги до конструкції авто

Як відбувається купівля авто через "Дія.Підпис":

  1. Вибір бажаної моделі авто на сайті офіційного дилера.
  2. Авторизація та підписання договору купівлі продажу через "Дія.Підпис".
  3. Купівля авто онлайн та оплата через зручний банк.
  4. Єдина необхідна поїздка – потрібно забрати автомобіль із автосалону в обраний день.

