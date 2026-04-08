В Украине заработала покупка авто онлайн через "Дію": что стоит знать автолюбителям

В Украине теперь можно купить автомобиль онлайн. Для этого необходимо лишь иметь смартфон и установленное приложение "Дія".

Покупка авто онлайн работает через специальную платформу UDRIVE — весь процесс полностью диджитализировали. Об этом сообщается в Telegram-канале приложения "Дія".

Дистанционная покупка авто через смартфон возможна благодаря сервису "Дія.Підпис". Поскольку она имеет такую же юридическую силу, как и подпись от руки, то это позволяет оформить приобретение автомобиля, не выходя из дома. Стоит отметить, что пока такие онлайн услуги доступны при покупке именно новых авто.

Вся процедура от выбора автомобиля до оплаты теперь перенесена в онлайн, что позволяет не совершать никаких лишних поездок и, соответственно, сэкономить время. К тому же, онлайн услуги позволяют легко контролировать весь процесс покупки.

По стандартам ЕС: в Украине установили новые требования к конструкции авто

Как происходит покупка авто через "Дія.Підпис":

Выбор желаемой модели авто на сайте официального дилера. Авторизация и подписание договора купли-продажи через "Дія.Підпис". Покупка авто онлайн и оплата через удобный банк. Единственная необходимая поездка — нужно забрать автомобиль из автосалона в выбранный день.

Ранее Фокус сообщал, что ТЦК начали массово подавать иски по ограничению прав управления авто.

Также мы писали, что на украинский рынок вскоре выйдет новая Toyota RAV4 2026 и уже известна ее цена.