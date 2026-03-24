Із додатковим червоним сигналом: у Києві встановили перший світлофор нового типу (фото)

У Києві з'явився перший світлофор із двома червоними сигналами. Таке рішення покликане підвищити безпеку на перехрестях.

Новий світлофор із червоним кільцем встановили на Михайлівській площі в напрямку вул. Михайлівської. Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Ще один червоний сигнал додали в секції із зеленою стрілкою, яка регулює рух транспорту праворуч. Тепер якщо світиться червоне кільце, то рухатися заборонено, ну а звична зелена стрілка дозволяє поворот праворуч.

Червоне коло доповнює зелену стрілку та регулює рух праворуч Фото: kyivcity.gov.ua

Таким чином, водії отримають більше інформації, а безпека на перехресті повинна підвищитися. Через погодні умови чи втому водії можуть не помітити бокову секцію світлофора, а червоне кільце чітко видно і воно вказує, що поворот заборонений. Таким чином воно доповнює зелену стрілку.

Варто відзначити, що нові світлофори з червоним колом передбачені в оновленому Держстандарті ДСТУ 4092:2024. Їх планують поступово встановлювати і на інших вулицях Києва на заміну старим світлофорам, в яких вийшов термін експлуатації.

