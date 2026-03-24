С дополнительным красным сигналом: в Киеве установили первый светофор нового типа (фото)

В Киеве появился первый светофор с двумя красными сигналами. Такое решение призвано повысить безопасность на перекрестках.

Новый светофор с красным кольцом установили на Михайловской площади в направлении ул. Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Еще один красный сигнал добавили в секции с зеленой стрелкой, которая регулирует движение транспорта направо. Теперь если светится красное кольцо, то двигаться запрещено, ну а привычная зеленая стрелка позволяет поворот направо.

Красный круг дополняет зеленую стрелку и регулирует движение направо Фото: kyivcity.gov.ua

Таким образом, водители получат больше информации, а безопасность на перекрестке должна повыситься. Из-за погодных условий или усталости водители могут не заметить боковую секцию светофора, а красное кольцо четко видно и оно указывает, что поворот запрещен. Таким образом оно дополняет зеленую стрелку.

ТЦК начали массово подавать иски об ограничении прав на управление авто

Стоит отметить, что новые светофоры с красным кругом предусмотрены в обновленном Госстандарте ДСТУ 4092:2024. Их планируют постепенно устанавливать и на других улицах Киева на замену старым светофорам, у которых вышел срок эксплуатации.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве появился новый светофор типа "Греческий крест".

Также мы сообщали, что в Украине планируют изымать мотоциклы с громким выхлопом.