80 км/ч не будет: в Киеве отказались повышать ограничение скорости на летний период

Традиционного повышения ограничения скорости до 80 км/ч в весенне-летний период в 2026 году не будет. Решение объясняют состоянием дорожной инфраструктуры.

С 1 апреля 2026 года в Киеве не будут увеличивать лимит скорости движения авто до 80 км/ч. Об этом сообщили на официальном портале столицы.

Такое решение принял Департамент транспортной инфраструктуры КГГА после обследования дорожной сети Киева. Там отметили, что принимали во внимание и последствия сложной зимы, из-за которой пострадало дорожное покрытие. Сейчас коммунальные службы работают над его восстановлением и, к тому же, ожидаются плановые ремонты дорог.

Кроме того, учитывали наличие полос общественного транспорта, левых поворотов, зон с ограниченной видимостью, а также статистику ДТП за 2025 год. Приоритетом в департаменте называют безопасность дорожного движения.

Відео дня

Важно

С дополнительным красным сигналом: в Киеве установили первый светофор нового типа (фото)

Напомним, что ограничение скорости 80 км/ч в Киеве традиционно вводили в весенне-летний период (с 1 апреля по 1 ноября) на отдельных многополосных дорогах, которые не имеют наземных переходов или перекрестков со светофорами. В последние годы количество таких улиц уменьшили — в частности, в прошлом году их было всего четыре:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);

улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков до Гаванского моста).

Ранее Фокус рассказывал, что в одной из стран ЕС повысили разрешенную скорость на трассе до 150 км/ч.

Также мы писали, что ТЦК начали массово подавать иски об ограничении права управлять авто.