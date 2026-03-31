80 км/год не буде: у Києві відмовилися підвищувати обмеження швидкості на літній період

Традиційного підвищення обмеження швидкості до 80 км/год у весняно-літній період у 2026 році не буде. Рішення пояснюють станом дорожньої інфраструктури.

Із 1 квітня 2026 року в Києві не збільшуватимуть ліміт швидкості руху авто до 80 км/год. Про це повідомили на офіційному порталі столиці.

Таке рішення прийняв Департамент транспортної інфраструктури КМДА після обстеження дорожньої мережі Києва. Там зазначили, що брали до уваги і наслідки складної зими, через яку постраждало дорожнє покриття. Наразі комунальні служби працюють над його відновленням і, до того ж, очікуються планові ремонти доріг.

Крім того, враховували наявність смуг громадського транспорту, лівих поворотів, зон з обмеженою видимістю, а також статистику ДТП за 2025 рік. Пріоритетом у департаменті називають безпеку дорожнього руху.

Із додатковим червоним сигналом: у Києві встановили перший світлофор нового типу (фото)

Нагадаємо, що обмеження швидкості 80 км/год у Києві традиційно запроваджували у весняно-літній період (з 1 квітня по 1 листопада) на окремих багатосмугових дорогах, які не мають наземних переходів чи перехресть зі світлофорами. В останні роки кількість таких вулиць зменшили — зокрема, торік їх було лише чотири:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);

вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).

Раніше Фокус розповідав, що в одній із країн ЄС підвищили дозволену швидкість на трасі до 150 км/год.

Також ми писали, що ТЦК почали масово подавати позови щодо обмеження права керувати авто.