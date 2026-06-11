У Києві поліція зупинила за перевищення швидкості надпотужний Ferrari за $400 000 (фото)
Порушника ПДР на Ferrari 812 Superfast виявили в Києві. 800-сильний суперкар перевищив дозволену швидкість.
Правоохоронці зупинили суперкар Ferrari на столичному Наддніпрянському шосе. Його фото опублікували на сторінці Патрульної поліції Києва у Facebook.
Прилад TruCam зафіксував, що купе Ferrari 812 Superfast розвинуло 108 км/год. Як відомо, обмеження швидкості у Києві становить 50 км/год (цьогоріч ліміт у 80 км/год на літній період не запровадили).
Крім того, патрульні виявили Audi S5, яке їхало зі швидкістю 112 км/год. На обох порушників винесли постанови за ч. 4 ст. 122 КУпАП (перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год). Штраф за таке порушення становить 1700 гривень.Важливо
Ціна Ferrari 812 Superfast на вживаному ринку (модель не випускають із 2024 року) зараз може сягати 300-400 тисяч доларів.
Суперкар Ferrari оснащений високооборотним 6,5-літровим V12 потужністю 800 к. с. при 8500 об/хв. Із 7-ступінчастою роботизовано КПП він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,9 с та розвинути 340 км/год, тобто це одне з найшвидших авто в Україні.
Між іншим, нещодавно в Києві з'явився ще швидший суперкар Ferrari на 1000 сил.
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