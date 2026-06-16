Повний привід і великий багажник: у Києві помітили нетиповий суперкар Ferrari (фото)
У Києві сфотографували купе Ferrari FF. Раритетний суперкар вирізняється нетиповими дизайном та конструкцією.
Ferrari FF – доволі рідкісна модель не лише в Україні, адже всього з 2011 по 2016 рік зібрали лише 2291 авто. Світлини суперкара опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Туристичне купе Ferrari FF прийшло на зміну моделі Ferrari 612 Scaglietti. Ціна Ferrari FF становила приблизно 300 000 євро.Важливо
Авто з довгим капотом та малим кутом нахилу задніх стійок даху нагадує універсали. Завдяки цьому чотиримісний Ferrari FF стало просторішим усередині та має великий багажник об’ємом 450-800 л.
Під капотом Ferrari FF встановлено 6,3-літровий атмосферний V12, який розвиває 660 к. с. та 683 Н∙м. Із 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленням розгін до 100 км/год займає 3,7 с, а максимальна швидкість становить 335 км/год.
Крім того, суперкар Ferrari FF – перша серійна модель італійської марки з повним приводом. Примітно, що в нього нестандартна трансмісія з додатковою коробкою передач на передній вісі.
До речі, нещодавно в столиці з'явився перший кросовер Ferrari Purosangue.
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