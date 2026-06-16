Повний привід і великий багажник: у Києві помітили нетиповий суперкар Ferrari (фото)

У Києві сфотографували купе Ferrari FF. Раритетний суперкар вирізняється нетиповими дизайном та конструкцією.

Ferrari FF – доволі рідкісна модель не лише в Україні, адже всього з 2011 по 2016 рік зібрали лише 2291 авто. Світлини суперкара опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Ferrari FF — перша повнопривідна модель марки Фото: Topcars UA

Туристичне купе Ferrari FF прийшло на зміну моделі Ferrari 612 Scaglietti. Ціна Ferrari FF становила приблизно 300 000 євро.

Важливо

У Києві поліція зупинила за перевищення швидкості надпотужний Ferrari за $400 000 (фото)

Авто з довгим капотом та малим кутом нахилу задніх стійок даху нагадує універсали. Завдяки цьому чотиримісний Ferrari FF стало просторішим усередині та має великий багажник об’ємом 450-800 л.

660-сильне авто здатне розвинути 335 км/год Фото: Topcars UA

Під капотом Ferrari FF встановлено 6,3-літровий атмосферний V12, який розвиває 660 к. с. та 683 Н∙м. Із 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленням розгін до 100 км/год займає 3,7 с, а максимальна швидкість становить 335 км/год.

Відео дня

Суперкар має просторий салон Фото: Ferrari

Крім того, суперкар Ferrari FF – перша серійна модель італійської марки з повним приводом. Примітно, що в нього нестандартна трансмісія з додатковою коробкою передач на передній вісі.

До речі, нещодавно в столиці з'явився перший кросовер Ferrari Purosangue.

Також Фокус писав про рідкісний 700-сильний суперкар Aston Martin в Києві.