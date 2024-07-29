Сімейний суперкар: у Харкові помітили раритетний Ferrari 2000-х (фото)

Виготовили лише 3000 чотиримісних купе Ferrari 612 Scaglietti. Автомобіль оснащений 5,7-літровим V12 на 540 сил і може розвинути 320 км/год.

Related video

У Харкові сфотографували купе Ferrari 612 Scaglietti 2008 року. В Україні зареєстровано всього кілька таких автомобілів. Його світлини опублікували на сторінці kharkiv_cars в Instagram.

Ferrari 612 Scaglietti називали чотиримісним сімейним суперкаром. Це спортивно-туристичне купе (Gran Turismo), яке виготовляли з 2004 по 2011 рік. Усього випустили трохи більше ніж 3000 таких автомобілів вартістю від 259 000 доларів.

Виготовили лише 3000 Ferrari 612 Scaglietti Фото: kharkiv_cars

Елегантний обтічний дизайн Ferrari 612 Scaglietti розробив відомий стиліст Кен Окуяма. У 4,9-метрового суперкара довгий капот, краплеподібні фари та вигнутий дах.

Важливо

Французький Ferrari: у Києві помітили рідкісний спортивний Peugeot 90-х (фото)

Модель 612 Scaglietti вважається практичним Ferrari. У нього досить просторий шкіряний салон та 240-літровий багажник.

Авто має доволі просторий чотиримісний салон Фото: Ferrari

Під капотом Ferrari 612 Scaglietti встановлено 5,7-літровий V12 потужністю 540 к. с. Розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість становить 320 км/год. Суперкар пропонували із 6-ступінчастими механічною та роботизованою КПП, також встановили адаптивні амортизатори.

До речі, нещодавно в Одесі бачили новітній електромобіль Rolls-Royce за 600 000 доларів.

Також Фокус розповідав, що в Києві сфотографували дуже рідкісний спорткар BMW M3 CSL.