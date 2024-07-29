Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Сімейний суперкар: у Харкові помітили раритетний Ferrari 2000-х (фото)

Ferrari 612 Scaglietti 2008, Ferrari 612 Scaglietti, Ferrari 612, суперкар Ferrari
Фото: kharkiv_cars | Ferrari 612 Scaglietti — спортивно-туристичне купе з 540-сильним V12

Виготовили лише 3000 чотиримісних купе Ferrari 612 Scaglietti. Автомобіль оснащений 5,7-літровим V12 на 540 сил і може розвинути 320 км/год.

Related video

У Харкові сфотографували купе Ferrari 612 Scaglietti 2008 року. В Україні зареєстровано всього кілька таких автомобілів. Його світлини опублікували на сторінці kharkiv_cars в Instagram.

Ferrari 612 Scaglietti називали чотиримісним сімейним суперкаром. Це спортивно-туристичне купе (Gran Turismo), яке виготовляли з 2004 по 2011 рік. Усього випустили трохи більше ніж 3000 таких автомобілів вартістю від 259 000 доларів.

Ferrari 612 Scaglietti, Ferrari 612, суперкар Ferrari Fullscreen
Виготовили лише 3000 Ferrari 612 Scaglietti
Фото: kharkiv_cars

Елегантний обтічний дизайн Ferrari 612 Scaglietti розробив відомий стиліст Кен Окуяма. У 4,9-метрового суперкара довгий капот, краплеподібні фари та вигнутий дах.

Важливо
Французький Ferrari: у Києві помітили рідкісний спортивний Peugeot 90-х (фото)
Французький Ferrari: у Києві помітили рідкісний спортивний Peugeot 90-х (фото)

Модель 612 Scaglietti вважається практичним Ferrari. У нього досить просторий шкіряний салон та 240-літровий багажник.

Салон Ferrari 612 Scaglietti, Ferrari 612, суперкар Ferrari Fullscreen
Авто має доволі просторий чотиримісний салон
Фото: Ferrari

Під капотом Ferrari 612 Scaglietti встановлено 5,7-літровий V12 потужністю 540 к. с. Розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість становить 320 км/год. Суперкар пропонували із 6-ступінчастими механічною та роботизованою КПП, також встановили адаптивні амортизатори.

До речі, нещодавно в Одесі бачили новітній електромобіль Rolls-Royce за 600 000 доларів.

Також Фокус розповідав, що в Києві сфотографували дуже рідкісний спорткар BMW M3 CSL.