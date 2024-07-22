Французький Ferrari: у Києві помітили рідкісний спортивний Peugeot 90-х (фото)

Дизайн Peugeot 406 Coupe розробили в знаменитому італійському ательє Pininfarina. Доступне купе пропонували в модифікаціях потужністю до 210 сил.

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У Києві сфотографували Peugeot 406 у кузові купе. Це найрідкісніша версія моделі D-класу, а зараз вона вже стала справжнім раритетом. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто випускали у версіях потужністю до 210 сил Фото: Topcars UA

Peugeot 406 Coupe зовні суттєво відрізняється від базового седана. Справа в тім, що його розробляли в знаменитому італійському ательє Pininfarina, яке з 50-х років створювало дизайн моделей Ferrari.

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Автомобіль вийшов стильним і елегантним, його навіть називали французьким Ferrari "для бідних" за схожість із італійськими суперкарами тих років.

Звісно ж, Peugeot 406 Coupe був значно дешевшим за Ferrari. Утім, французький автомобіль і не настільки швидкий.

Конкретно ця модель (у такому вигляді купе випускали з 1997 по 1999 рік) комплектувалася бензиновими двигунами об’ємом 2,0 л (136 к. с.) і 3,0 л (190 і 210 к. с.). Найпотужніша версія здатна розігнатися до 100 км/год за 7,7 с і розвинути 240 км/год. Пізніше лінійку моторів розширив 136-сильний турбодизель.

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