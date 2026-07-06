Їх залишилося тільки два: в інтернеті показали унікальний кабріолет "Таврія" (фото, відео)
Не всі знають, що у "Таврії" була модифікація з відкидним дахом. Авто має нетипову конструкцію та оснащене експериментальним інжекторним двигуном.
Цей кабріолет "Таврія Ландо" є експонатом київського автомузею "Колеса історії". Його засновник розповів про раритетне авто у відео на Youtube-каналі Oldcarservice TV.
"Таврія Ландо" — не саморобка і тюнінг-проєкт, а експериментальна модифікація, яку створили у Науково-технологічному центрі "ЗАЗ-Автотехніка" на базі ЗАЗ-1102.
Кабріолет ЗАЗ-1102 розробляли на початку 90-х і планували не лише випускати серійно, а й експортувати. Утім, через економічну скруту ці плани не вдалося втілити у життя.
Конструкція авто досить цікава: "Таврія Ландо" має знімний пластиковий дах над передніми кріслами і складний м'який верх – над задніми.
Примітно, що під капотом цього ЗАЗ-1102 встановлено експериментальний 1,1-літровий двигун із моноінжектором, який також не став серійним.
Усього виготовили три "Таврія Ландо". Один автомобіль розбили у краш-тесті, ще один – кілька років тому виявили в Македонії. Цей кабріолет залишився у дизайн-центрі Запорізького автозаводу, а потім його викупили. Він непогано зберігся і має невеликий пробіг.
Між іншим, недавно в Україні виявили "Запорожець" 1975 року із пробігом усього 300 км.
Також Фокус писав про 92-річний кабріолет за $5 мільйонів від українського дизайнера.