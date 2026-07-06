Їх залишилося тільки два: в інтернеті показали унікальний кабріолет "Таврія" (фото, відео)

Не всі знають, що у "Таврії" була модифікація з відкидним дахом. Авто має нетипову конструкцію та оснащене експериментальним інжекторним двигуном.

Цей кабріолет "Таврія Ландо" є експонатом київського автомузею "Колеса історії". Його засновник розповів про раритетне авто у відео на Youtube-каналі Oldcarservice TV.

"Таврія Ландо" — не саморобка і тюнінг-проєкт, а експериментальна модифікація, яку створили у Науково-технологічному центрі "ЗАЗ-Автотехніка" на базі ЗАЗ-1102.

Унікальна "Таврія Ландо" зберігається в київському автомузеї "Колеса історії" Фото: facebook.com/oldcarservice

Кабріолет ЗАЗ-1102 розробляли на початку 90-х і планували не лише випускати серійно, а й експортувати. Утім, через економічну скруту ці плани не вдалося втілити у життя.

Авто має нетипову конструкцію даху Фото: facebook.com/oldcarservice

Конструкція авто досить цікава: "Таврія Ландо" має знімний пластиковий дах над передніми кріслами і складний м'який верх – над задніми.

Відео дня

Важливо

Українська класика в Латвії: у Ризі пройшов міжнародний фестиваль ЗАЗ і ЛуАЗ (фото)

Примітно, що під капотом цього ЗАЗ-1102 встановлено експериментальний 1,1-літровий двигун із моноінжектором, який також не став серійним.

"Таврія Ландо" непогано збереглася Фото: facebook.com/oldcarservice Авто оснащене моноінжекторним двигуном Фото: facebook.com/oldcarservice

Усього виготовили три "Таврія Ландо". Один автомобіль розбили у краш-тесті, ще один – кілька років тому виявили в Македонії. Цей кабріолет залишився у дизайн-центрі Запорізького автозаводу, а потім його викупили. Він непогано зберігся і має невеликий пробіг.

Між іншим, недавно в Україні виявили "Запорожець" 1975 року із пробігом усього 300 км.

Також Фокус писав про 92-річний кабріолет за $5 мільйонів від українського дизайнера.