Бюджетна капсула часу: в Україні виявлено "Запорожець" 70-х із пробігом 300 км (фото)

В Україні виявлено добре збережений ЗАЗ-968А 1975 року. "Запорожець" простояв пів сторіччя фактично без руху.

Капсула часу ЗАЗ-968А добре збереглася, адже майже не експлуатувалася. Про автомобіль розповів на свої сторінці у Facebook блогер Roma Urraco.

"Запорожець" ніколи не ставили на облік Фото: Roma Urraco

Цей "Запорожець" коралового кольору більшість часу простояв у гаражі і за понад пів сторіччя його так і не поставили на облік. На одометрі автомобіля висвічується пробіг усього 322 км. Кузов та салон ЗАЗ-968А у гарному стані — як нові. В авто рідні фарба, внутрішнє оздоблення та шини, добре збережені й хромовані деталі.

Салон ЗАЗ-968А добре зберігся Фото: Roma Urraco

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Модель ЗАЗ-968А випускали з 1973 по 1979 рік. Це вдосконалений варіант "вухастого" ЗАЗ-968, який отримав стандартні паски безпеки, травмобезпечну кермову колонку, сидіння від ВАЗ-2101, протиугонний механізм у замку запалювання і покращені гальма з окремими контурами на передні та задні колеса.

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Авто оснащене 1,2-літровим двигуном Фото: Roma Urraco

ЗАЗ-968А оснащений 1,2-літровим бензиновим двигуном V4, який розвивав 40-45 к. с., залежно від модифікації. "Запорожець" здатен розвинути 118 км/год.

Між іншим, нещодавно в Україні виявили 15-річний седан Mazda 6 із пробігом 3300 км.

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