Бюджетная капсула времени: в Украине обнаружен "Запорожец" 70-х с пробегом 300 км (фото)

В Украине обнаружен хорошо сохранившийся ЗАЗ-968А 1975 года. "Запорожец" простоял полвека практически без движения.

"Капсула времени" ЗАЗ-968А хорошо сохранилась, ведь она практически не эксплуатировалась. Об автомобиле рассказал на своей странице в Facebook блогер Roma Urraco.

"Запорожец" никогда не ставили на учет Фото: Roma Urraco

Этот "Запорожец" кораллового цвета большую часть времени простоял в гараже, и за более чем полвека его так и не поставили на учет. На одометре автомобиля отображается пробег всего 322 км. Кузов и салон ЗАЗ-968А в хорошем состоянии — как новые. В автомобиле оригинальная краска, внутренняя отделка и шины, хорошо сохранились и хромированные детали.

Салон ЗАЗ-968А хорошо сохранился Фото: Roma Urraco

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Модель ЗАЗ-968А выпускалась с 1973 по 1979 год. Это усовершенствованная версия "ушастого" ЗАЗ-968, который получил стандартные ремни безопасности, травмобезопасную рулевую колонку, сиденья от ВАЗ-2101, противоугонный механизм в замке зажигания и улучшенные тормоза с отдельными контурами на передние и задние колеса.

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Автомобиль оснащен 1,2-литровым двигателем Фото: Roma Urraco

ЗАЗ-968А оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем V4, мощность которого составляла 40–45 к. с. в зависимости от модификации. "Запорожец" способен развивать скорость до 118 км/ч.

Кстати, недавно в Украине обнаружили 15-летний седан Mazda 6 с пробегом 3300 км.

Кроме того, Фокус сообщал, что в Украине продается редкий пикап "Запорожец".