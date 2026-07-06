Их осталось всего два: в интернете показали уникальный кабриолет "Таврия" (фото, видео)

Не все знают, что у "Таврии" была модификация с откидной крышей. Автомобиль имеет нетипичную конструкцию и оснащен экспериментальным инжекторным двигателем.

Этот кабриолет "Таврия Ландо" является экспонатом киевского автомузея "Колеса истории". Его основатель рассказал об раритетном автомобиле в видео на YouTube-канале Oldcarservice TV.

"Таврия Ландо" — это не самоделка и не тюнинг-проект, а экспериментальная модификация, созданная в Научно-технологическом центре "ЗАЗ-Автотехника" на базе ЗАЗ-1102.

Уникальная "Таврия Ландо" хранится в киевском автомузее "Колеса истории" Фото: facebook.com/oldcarservice

Кабриолет ЗАЗ-1102 разрабатывался в начале 90-х годов, и его планировали не только выпускать серийно, но и экспортировать. Однако из-за экономических трудностей эти планы не удалось воплотить в жизнь.

Автомобиль имеет нетипичную конструкцию крыши Фото: facebook.com/oldcarservice

Конструкция автомобиля довольно интересна: "Таврия Ландо" имеет съемную пластиковую крышу над передними сиденьями и складной мягкий верх — над задними.

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Примечательно, что под капотом этого ЗАЗ-1102 установлен экспериментальный 1,1-литровый двигатель с моноинжектором, который также не пошел в серию.

"Таврия Ландо" неплохо сохранилась Фото: facebook.com/oldcarservice Автомобиль оснащен двигателем с моноинжектором Фото: facebook.com/oldcarservice

Всего было изготовлено три "Таврия Ландо". Один автомобиль разбили в краш-тесте, ещё один — несколько лет назад обнаружили в Македонии. Этот кабриолет остался в дизайн-центре Запорожского автозавода, а затем его выкупили. Он неплохо сохранился и имеет небольшой пробег.

Кстати, недавно в Украине обнаружили "Запорожец" 1975 года выпуска с пробегом всего 300 км.

Кроме того, Фокус писал о 92-летнем кабриолете за 5 миллионов долларов от украинского дизайнера.